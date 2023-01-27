متحدث العملية السياسية السودانية: مساعٍ مستمرة لتذليل نقاط الخلاف

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عمر يوسف، الناطق الرسمى باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر السودانى، أنَّ المساعى مستمرة من أجل تذليل نقاط الخلاف حول الاتفاق الإطارى وحل القضايا العالقة مع الأحزاب التى لم تنضم للاتفاق كى تكون جزءً من المرحلة النهائية.





وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أسباب مختلفة لعدم توقيع بعض الأحزاب على الاتفاق الإطارى، مثلا، بعض القوى مثل الحزب الشيوعى وحزب البعث تعتقد أنه لا يجب التفاوض مع الجيش، وبالتالى فإن الحزب الشيوعى تحديدا لا يريد أن يكون جزءً من أى عملية تحتوى التفاوض كواحد من الأدوات، كما ان حزب البعث لديه موقف مقارب حول المكون العسكرى الحالى. وتابع بأن حركة تحرير السودان لديها بعض القضايا والتحفظات التى طرحتها حول من يدير التفاوض وبعض محتوياته مثل التعامل مع قضية اتفاق جوبا، وبعد نقاشات طويلة تم التوصل معها لمشروع إعلان سياسى مشترك، بموجبه أمكن العمل على التوصل إلى اتفاق نهائى، ولكن هناك بعض النقاشات السياسية المستمرة.

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