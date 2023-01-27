العالم اليوم - هجوم القدس.. جدل بشأن توقيت تحرك الشرطة الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر هجوم القدس.. جدل بشأن توقيت تحرك الشرطة الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 10:20 مساءً - قالت صحيفة جوزاليم بوست الإسرائيلية إن الشرطة تأخرت في الاستجابة والوصول إلى موقع الهجوم على مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية.

ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيان في الكنيس الذي وقع الهجوم في محيطه، أن الشرطة الإسرائيلية لم تصل إلى مكان الحادث إلا بعد 20 دقيقة تقريبا.

وأوضح الشاهد أن الشرطة لم تصدق المتصلين واعتقدوا أن الضوضاء جاءت من طلقات في الهواء من أحياء قريبة من القدس الشرقية.

كما تأخر نقل بعض جثث القتلى من مسرح الهجوم.

لكن متحدثا باسم الشرطة قال إن القوات تحركت خلال خمس دقائق من تلقي أول بلاغ بشأن الحادث.

وأطلق مسلح فلسطيني من سكان مخيم شعفاط، النار على إسرائيليين خلال خروجهم من الكنيس قبل أن يتلقى رصاصات من القوات الأمنية بعد محاولته الفرار في سيارة.

ماذا حدث في "مستوطنة النبي يعقوب"؟