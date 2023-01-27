رئيس النواب الأردنى لـ «القاهرة الإخبارية»: العلاقات مع مصر فى أحسن حال

جدة - نرمين السيد - وأوضح: "أى لقاء لجلالة الملك والرئيس عبدالفتاح السيسى يعتبر قمة، إذ أن البلدين دائما يجتمعان للقضايا العربية، والملك والرئيس السيسى مهتمان بالقضايا المحورية والمركزية لكل عربى مثل القضية الفلسطينية والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وأضاف الصفدى، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوى، مقدمة برنامج "عن قرب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بدأت من بغداد، مشددًا على حاجة الدول الثلاثه لبعض، وبخاصة أن مصر والأردن يهتمان بالقضايا العربية.

وتابع رئيس مجلس النواب الأردنى، أن الوضع الاقتصادى صعب فى العالم كله بسبب جائحة كورونا، كما أنّ بلاده عانت كثيرا ما بعد الربيع العربى وهجرة السوريين وأمور أخرى: "اليوم لدينا أزمة كورونا، الجميع يمر بظرف اقتصادى صعب، والعراق نفس الشىء، وبخاصة أنه حارب قوى الظلام نيابة عن العالم بدعم مصرى وأردنى ودولى، وهذا موقف ليس بالغريب على العراقيين".