العالم اليوم - فيديو.. اللحظات الأولى لهجوم دام على مستوطنة في القدس

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. اللحظات الأولى لهجوم دام على مستوطنة في القدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 09:22 مساءً - وثقت الكاميرات، مساء الجمعة، اللحظات الأولى التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنة شمال شرق القدس.

وأظهرت لقطات من زوايا عدة لحظات إطلاق رصاص متواصل، وسمعت في الخلفية دوي سيارات الأمن التي هرعت إلى المكان فيام توقفت بعض السيارات عن الحركة خوفا من إطلاق النار.

وأظهرت لقطات أخرى انتشار عدد كبير من سيارات الشرطة والأمن الإسرائيليين في مستوطنة النبي يعقوب شمال شرق القدس.

وكانت هذه القوات تغلق مكان الهجوم، الذي قالت تقارير إنه أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين على الأقل.

وقالت تقارير إخبارية إسرائيلية إنها قوات الأمن قتلت منفذ الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد على مقتل 10 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية، واحد من أعنف الهجمات الإسرائيلية منذ سنوات هناك.