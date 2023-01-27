العالم اليوم - قتلى في هجوم على مستوطنة بالقدس ومقتل "المنفذ"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 09:22 مساءً - قتل ما لايقل عن 6 إسرائيليين في إطلاق نار بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية.
وقال مراسلنا إن إطلاق النار نجم عن هجوم بسلاح ناري في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية، أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة آخرين.
وذكرت مصادر إسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية استطاعت "تحييد" منفذ العملية.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فيما جرى تطويق مكان الهجوم.
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