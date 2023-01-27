العالم اليوم - قتلى في هجوم على مستوطنة بالقدس ومقتل "المنفذ"

انتم الان تتابعون خبر قتلى في هجوم على مستوطنة بالقدس ومقتل "المنفذ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 09:22 مساءً - قتل ما لايقل عن 6 إسرائيليين في إطلاق نار بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية.

وقال مراسلنا إن إطلاق النار نجم عن هجوم بسلاح ناري في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية، أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر إسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية استطاعت "تحييد" منفذ العملية.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فيما جرى تطويق مكان الهجوم.