مسؤول سابق بالناتو لـ «القاهرة الإخبارية»: نساعد أوكرانيا فى التصدى لروسيا

جدة - نرمين السيد - تحدث نيكولاس ويليام، المسؤول السابق بحلف الناتو، عن الأسس التى تتحرك على أساسها دول الناتو فى تقديم دعمها المستمر والمتزايد إلى كييف، وبخاصة النوعى والمتطور منها، قائلًا: "إن حلف شمال الأطلسى كمنظمة عسكرية لا تتورط فى أى من هذه المشكلات فى السابق".





وقال "نيكولاس ويليام" خلال مداخلة عبر "سكايب" بفضائية القاهرة الإخبارية، إن حلف شمال الأطلسى يحاول مساعدة أوكرانيا بكل ما أوتى له من قدرات وإمكانيات لمكافحة العدوان الروسى المستمر منذ نهاية فبراير الماضى.

وتابع بأن هذه الدبابات والمعدات تستهدف مساعدة أوكرانيا فى صد هذه الهجمات الروسية، لافتاً إلى أن الروس يهاجمون مباشرةً الأراضى الأوكرانية، ومن ثم، يمكن أن يجرى تقديم الدعم من خلال المعدات إلى أوكرانيا، والغرض الرئيسى منها هو صد الهجوم الروسى، وبالتالى فإن الروس قلقون حيال ذلك، وهم يشتكون مراراً وتكرارًا بسبب الهجمات.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية صراع بين الحلفاء الغرب، كما أنّ هناك حسابات كثيرة وهناك منافع لكل طرف يسعى لتحقيقها، ويؤتى ذلك من خلال توحيد الجهود والدعم الذى يجرى تقديمه لدولة أوكرانيا لمواجهة العدوان، وإلا سوف تكون روسيا أكثر قوة وتهدد أكثر من دولة فى المستقبل.