القاهرة الإخبارية.. وزير دفاع ألمانيا يؤكد على ضرورة تحديث الجيش

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الألمانى، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، إنَّ الصندوق الخاص بتحديث الجيش الألمانى بقيمة 100 مليار يورو "لا يكفى"، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





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