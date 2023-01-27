خالد عمر لـ«القاهرة الإخبارية»: الاتفاق الإطارى وضع خارطة طريق لجيش موحد

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عمر يوسف، الناطق الرسمى باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر السودانى، أن الثورة السودانية وضعت قضية تعدد الحركات المسلحة نصب أعينها، معترفا بأن الدولة السودانية تتعامل مع ميراث ثقيل من النظام السابق، وبالتالى فإنه لن يحل بين عشية وضحاها.





وأضاف "عمر" خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب وضع البلاد على الطريق الصحيح من أجل بلوغ الغايات الطلوبة، مثلا أول وثيقة تتحدث عن دعم القوات السريع فى القوات المسلحة هى وثيقة الاتفاق الإطارى، وهى التى وضعت الأسس الصحيحة لذلك، والإصلاحات الواجبة داخل المؤسسة العسكرية التى تضمن دمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة والوصول إلى جيش مهنى وقومى فى مدى زمنى معلوم". وتابع الناطق الرسمى باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر السودانى: "نتحدث عن القضية الرئيسية التى إذا جرى حلها، فإن السودان سيكون مستقرا وآمنا، ولكن إذا لم يتم حلها سيقسم السودان إلى دويلات، ولكن جماعة الإخوان تريد أن يصطدم الجيش بالدعم السريع والمدنيين حتى تحدث حرب أهلية فى البلد تعيدها إلى السلطة".

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