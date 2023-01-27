القاهرة الإخبارية.. روسيا تطالب سفير لاتفيا بمغادرة البلاد

جدة - نرمين السيد - وكانت لاتفيا قررت طرد السفير الروسى من أراضيها، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وكانت لاتفيا وجارتاها فى منطقة البلطيق إستونيا وليتوانيا، من بين مجموعة من أعضاء حلف شمال الأطلسى، تطالب بقوة بتقديم ألمانيا دباباتها القتالية من طراز ليوبارد لدعم أوكرانيا فى مواجهة روسيا.
وانضمت إستونيا إلى حلفاء آخرين لأوكرانيا الأسبوع الماضى، فى إرسال المزيد من أسلحتها.
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