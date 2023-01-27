خالد عمر لـ«القاهرة الإخبارية»: الإخوان كاذبون ويحدثون انقسامات بالسودان

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عمر يوسف الناطق الرسمى باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر السودانى، أن الحركات المسلحة ليست جزءًا من الجيش السودانى، لكنها حركات سياسية مدنية بالأساس، لكنها استخدمت وسيلة الكفاح المسلح من أجل بلوغ غاياتها.





وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وفقا للقانون، ولكن على أرض الواقع، فإن هناك وضعية تحتاج إلى معالجة، كإحدى أهم موروثات نظام البشير البائد: "الإخوان المسلمون كاذبون، يقولون إنهم حريصون على القوات المسلحة، لكنهم من قسّموا القوات المسلحة بسبب خوفهم منها". وتابع: "الإخوان خلقوا قوات موازية للقوات المسلحة، مثل الدفاع الشعبى والأمن الشعبى وقوات العمليات وحرس الحدود من أجل الحفاظ على أمن سلطة عمر البشير البائدة، كما أنها سيطرت على قوات الجيش من خلال كوادر سياسية وحزبية منظمة، ولكن أى شخص مهنى داخل الجيش لا يمكنه قبول هذه الوضعية، وخلقت وضع تعدد الجيوش كى تبقى فى السلطة".

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