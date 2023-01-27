الناطق باسم العملية السياسية السودانية: نحاول ضم كل الأحزاب الرئيسية

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عمر يوسف الناطق الرسمى باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر السودانى، أن نظام الإخوان الذى حكم البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضى حتى 2019 حينما أسقطته الثورة الشعبية استثمار بكثافة فى مسألة تقسيم القوى السودانية وخلق واجهات تتحكم فيها.





وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمر البشير أطلق فى عام 2014 مؤتمر الحوار الوطنى، حيث لم تشارك فيه أى من القوى السياسية الرئيسية فى السودان، ولكن البشير استطاع خلق 104 أحزاب، وادعى أن هذا المؤتمر شامل لأن هناك 104 أحزاب شاركت فيه. وتابع: "نحاول ضم جميع الأحزاب الرئيسية لاتفاق سياسى، ولكن، هناك الآن بعض المحاولات لاستنساخ مؤتمر الحوار الوطنى حتى تسيطر قوى النظام البائد مرة أخرى، وأؤكد أن القوى المصنوعة والمتحكم بها من قبل النظام البائد لا مكان لها فى العملية السياسية".

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