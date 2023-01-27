الناطق باسم العملية السياسية السودانية: لا مجال لعودة نظام البشير

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عمر يوسف الناطق الرسمى باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر السودانى، أن أحلام النظام البائد فى العودة ليست أكثر من هباء تذروه الرياح، مشددًا على أنه بمجرد سقوط النظام البائد سقط وجوده.





وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن محاولات الاستنساخ التى خلقها النظام البائد لو كانت تنفع أحدا، لنفعت البشير وجعلته يستمر فى الحكم: "ذهب البشير وذهبت أحزاب الأمة التى صنعها، وبقى حزب الأمة القومى موحدا ضمن العملية السياسية، وهناك تباين فى آراء القوى السياسية حول الاتفاق". وحول مفهوم الإغراق، أكد أن هناك قوى سياسية معلومة فى المشهد ولا جدال حولها، وهذه القوى لها وجود حتى وإن تباينت واختلفت أفكارها وؤاها، ومنذ بدء النقاش المباشر بين المكون العسكرى وقوى الحرية والتغيير، كان هذا النقاش حول ماهية الأطراف، حيث كان يجب تحديد المعايير حتى تكون العملية التفاوضية شاملة لكل القوى السياسية الرئيسية ويتفادى إغراق العملية بـ "الأحزاب المصنوعة".

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