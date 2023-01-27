الأنبا إرميا يلتقى عميد القسم اللاهوتى بجامعة أرسطو باليونان

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، اليوم الجمعة، professor Dr Ni Maghioros عميد القسم اللاهوتى بكلية اللاهوت - جامعة أرسطو بتسالونيكى - اليونان.





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