القاهرة الإخبارية.. الخارجية الروسية تؤكد المواجهة بين موسكو والناتو تتصاعد

جدة - نرمين السيد - قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وصفت الأشياء بمسمياتها الحقيقية، وقالت بصراحة "نحن فى حرب ضد روسيا".





وأضافت "زاخاروفا" فى مؤتمر صحفى من العاصمة موسكو، اليوم الجمعة، نقلته "القاهرة الإخبارية" أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اعترف بانخراط واشنطن المباشر فى إدارة الجيش الأوكرانى، ليعلن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، مع اقتراب فصل الربيع، وصدرت هذه التصريحات عن مستشاريه.

وتابعت: "نحن نفهم ما يحدث حاليًا، فلا يستطيع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن يصدر مثل هذه القرارات، فالرئيس الأمريكى هو من أعلن ذلك، ومن الواضح أن هناك شحنة أسلحة جديدة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار وتشمل المركبات والمدرعات والذخيرة فى طريقها إلى أوكرانيا".

وذكرت "زاخاروفا" أن اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو فى قاعدة رامشتاين الجوية، أدى إلى تشكيل تحالف الدبابات الذى حلمت به أوكرانيا منذ فترة طويلة والمناهض لموسكو.

وشددت على أن نتائج اجتماع "رامشتاين" أكد بما لا يدع مجالًا للشك على مسؤولية الغرب ورغبته فى تصعيد الصراع، لافتة إلى أن كييف طلبت تزويدها بصواريخ بعيدة المدى.

وأكدت "زاخاروفا" أن حلف الناتو، بات طرفًا فى الصراع بأوكرانيا، مشيرة إلى أن تصريحاته بأنه لا يشارك فى الصراع خدعة، متهمة الحلف بخداع الشعوب الأوروبية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنهم يشاركون فى المؤامرة، واصفة مساعدات الغرب لكييف بأنها أصبحت مصدرًا للفساد، فهى وسيلة لتقسيم الأموال وليس من أجل قيم الديمقراطية.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكى إذا كان يعرف أفعال نظام كييف، فيتعين عليه أن يعرف أولًا إلى أين تسير الأموال، فهى خطة عالمية لغسل الأموال يتم توزيعها بين كل المشاركين فى هذه السلسلة الدموية، متهمة كييف بأنها رائدة فى الفساد وغسيل الأموال، وأن المساعدات المالية للأوكرانيين يتم نهبها.