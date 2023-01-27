العالم اليوم - "شيفرون" الأميركية تسجل أرباحا غير مسبوقة في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 06:22 مساءً - حققت شركة "شيفرون"، عملاقة النفط الأميركية، أرباحا قياسية في العام الماضي، مستفيدة من صعود أسعار الطاقة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، تحقيقها صافي ربح بلغ 36.5 مليار دولار، في عام 2022، مقابل 15.6 مليار دولار في العام السابق.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى توليد تدفقات نقدية قياسية لدى ثاني أكبر شركة لاستكشاف النفط في أميركا، والتي أعلنت عن برنامج ضخم بقيمة 75 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم.

وأشار تقرير لوكالة بلومبرغ إلى أن الأرباح القياسية لشركة النفط الأميركية العملاقة من المتوقع أن تثير غضبا لدى منتقدي صناعة النفط في البيت الأبيض والكونغرس، حيث ساهم ارتفاع أسعار الوقود بشكل أساسي في موجة التضخم العنيفة التي تشهدها الولايات المتحدة والتي تعتبر الأقوى خلال 4 عقود.

وفي الربع الأخير من العام الماضي منفردا، سجلت شيفرون صافي أرباح قيمتها 6.45 مليار دولار، مقابل 5.05 مليار دولار في نفس الفترة من 2021.

وسجلت "شيفرون" إيرادات بنحو 56.4 مليار دولار في الربع الرابع، مقابل 48.1 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.

وتعتبر "شيفرون" هي الأولى من بين الشركات الخمس الكبرى التي ستعلن عن أرباحها، حيث من المقرر أن تعلن "إكسون موبيل" عن نتائج أعمالها في 31 يناير، تليها شركات "شل" و"بي بي" و"توتال إنرجيز" في الأسابيع المقبلة.