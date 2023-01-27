خالد عمر لـ «القاهرة الإخبارية»: السودان يمتلك حركة سياسية عريقة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عمر يوسف الناطق الرسمى باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر السودانى، أنَّ المؤسسة العسكرية السودانية اتخذت قرارا سليما بالخروج من السياسة، والاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها فى الدستور والقانون.





وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق الإطارى هو القاعدة التى يمكن البناء عليها والانطلاق منها من أجل الفترة الانتقالية، وما يليها من استقرار الأوضاع، حيث يشكل أساسا لوضع إطار مناسب وملائم لحل الإشكاليات الرئيسة التى تواجهها السودان. وتابع، أن العملية السياسية الرئيسية هى الوسيلة التى تجمع أكبر قطاع ممكن من القوى السياسية المدنية فى السودان والمؤسسة العسكرية أيضا، عدا ذلك، لا يوجد أى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها او الانطلاق منها، مشددا على أن السودان لديه حركة سياسية عريقة منذ سنوات الاستعمار، وهذه الحركة تطورت على مدى سنوات الحكم الوطنى، وهناك قوى سياسية رئيسية تشكل المشهد السياسى الرئيسى.

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