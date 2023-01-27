عاجل- الخارجية الأوكرانية لـ«القاهرة الإخبارية»: مستعدون للتفاوض مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت "جباروف" لـ"القاهرة الإخبارية"، من العاصمة "كييف" اليوم الجمعة، أن "روسيا تعتقد أن أى مساعدات لكييف ليس لها فائدة، لكن فى حقيقة الأمر لدينا الرغبة القوية للاستفادة من تلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن؛ دعمًا لحماية الأراضى الأوكرانية ضد العدوان الروسى، ولن نعلق على مثل هذه التصريحات السلبية".

وذكرت "جباروف" قائلة "أن أوكرانيا تحتاج هذه المساعدات تحقيقًا للعدالة، فعندما ننظر للصورة العامة فلا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان بدون هذه المساعدات فى مواجهة روسيا، وللمساهمة فى مساءلة روسيا أمام العالم، وفقًا للقانون الدولى".

وحول الاتهام بعمليات غسيل أموال تتم فى أوكرانيا؛ على خلفية إقالة الرئيس الأوكرانى لعدد من المسؤولين، رفضت "جباروف" التعليق قائلة "لست الشخص المناسب للحديث فى هذا الأمر"، موضحة أن الأمر لا يتعلق بالمساعدات، وأن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أوضح أن كل من يتورط فى جرائم سوف يعاقب وفقًا للقانون، مشددة على أن التحقيقات ستجرى بالشكل الأمثل.

ورفضت "جباروف" وصف ما يحدث بالأزمة، بل هى حرب بدأتها روسيا ضد شعبنا وأراضينا، فكل يوم يموت مدنيون وأطفال أوكرانيون، مشيرة إلى أن الشعب الأوكرانى هو المتأثر بهذه الحرب التى لم يبدأها.

ودعت نائبة وزير خارجية أوكرانيا العالم أجمع لوقف العدوان الروسى، فهى مسؤولية الجميع؛ تحقيقًا للأمان لجميع الأطراف، مشددة على أن بلادها مستعدة للتفاوض عندما تنهى روسيا عدوانها.