الناطق الرسمى باسم العملية السياسية: المشهد السودانى معقد للغاية

وأضاف "يوسف" خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك انقسامات ولم تقف فقط عند الحدود السياسية والاجتماعية، بل تجاوزت ذلك إلى المؤسسات النظامية والرسمية فى البلاد، وكل ذلك زاد تعقيد الأوضاع والثابت كان رغبة الشعب السودانى فى العودة إلى مسار الانتقال الديموقراطى بطرق ووسائل عديدة وكانت هنالك محاولات عديدة من أجل ذلك".
وتابع، أنه بعد طول انتظار، تم عقد مناقشات بين المكون العسكرى وقوى الحرية والتغيير بخصوص مشروع دستور نقابة المحامين، وما جاء بعد ذلك من تطورات قادت إلى توقيع الاتفاق الإطارى فى 5 ديسمبر الماضى.
وأشار، إلى أنّ الاتفاق الإطارى مثّل انعكاسا رئيسيا للمطالب الجوهرية للشارع السودانى، وشكّل ما يمكن تسميته "معادلة كسبية" لكل الأطراف سواء كانت مدنية أو عسكرية، حيث تحققت الأهداف الرئيسية للأطراف المدنية فى العودة إلى مسار الانتقال الديموقراطى واتمام مهام ثورة ديسمر المجيدة، وبالنسبة للمؤسسة العسكرية، فقد تحقق أيضا إقرار المبادئ الأساسية لمعالجة الإشكاليات الجوهرية التى تواجهها المؤسسة العسكرية ومن ضمنها ظاهرة تعدد الجيوش.
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