موسكو تعلن موعد دخول صاروخ تسيركون للخدمة البحرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ليونوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن قضية اعتماد الصاروخ هى مسألة تنظيمية بحتة، مبينا أنه يتم تنفيذ العديد من المعايير والإجراءات وكذلك مجموعة من الوثائق لاعتماد الصاروخ فى الخدمة.
وأشار إلى أنه يتم إنتاج الصاروخ بكميات كبيرة بالفعل، ومن الأمثلة على ذلك أن الأدميرال جورشكوف وضعه فى الخدمة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضى، أن الفرقاطة "الأميرال جورشكوف" اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتى فى الجزء الغربى من المحيط الأطلسى.
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