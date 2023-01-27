العالم اليوم - حل لغز حطام سفينة حربية غرقت قبل قرون

انتم الان تتابعون خبر حل لغز حطام سفينة حربية غرقت قبل قرون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 04:20 مساءً - قبل أربع سنوات، اكتشف حطام سفينة حربية هولندية قبالة سواحل بريطانيا، واُعتبرت على درجة عالية من الأهمية فمُنحت مستوى عال من الحماية، لكن المعلومات كانت عنها شحيحة.

والأن، يقول الخبراء إن حطام هذه السفينة قبالة سواحل بريطانيا، يقدم "ثروة" من المعلومات حول الكيفية التي كانت تبني فيها هولندا قديما السفن، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الجمعة.

وغرقت السفينة الحربية الإيطالية عام 1672 واكتشفت عام 2019، قبالة سواحل مقاطعة ساسكس، جنوبي إنجلترا، وكان على متنها قطع من الرخام الإيطالي الفاخر.

وتُعرف السفينة بأنها "حطام غير معروف قبالة سواحل إيستبورن" في ساسكس، لكن هذا الأمر انتهى مع تحديد العلماء هوية السفينة وهي: "Klein Hollandia".

وبنيت السفينة في عام 1656 وكانت تتبع لأميرالية (قيادة بحرية) روتردام في هولندا، وشاركت هذه السفينة في كل المعارك الكبرى في الحرب الهولندية الإنجليزية بين عامي 1665- 1667.

وعلى مدار العام الماضي، تعاون علماء من إنجلترا وهولندا لتحديد هوية السفينة، واستعانوا بالأدلة الموجودة في حطام السفينة وأرشيف البحوث وتحليل حلقات الأشجار المستخدمة في صناعة السفينة.

ويقول الخبراء إن الحطام يقدم فكرة عن طريقة بناء السفن الهولندية في القرن السابع عشر، والأنشطة التي قامت بها في رحلتها الأخيرة.

وصرّح وزير التراث البريطاني، ستيفن باركنسون، "أن الحطام يمنحنا لمحة عن القرن السابع عشر، وهذا يعطني فرصة لتعلم المزيد عن التاريخ البحري لهذه الفترة".

ولدى اكتشاف الحطام، كان يعد على درجة عالية من الأهمية، ومنح أعلى مستوى من الحماية، وفقا لقانون "حماية الحطام 1973".

ووجد العلماء جزءا كبيرا من الهيكل الخشبي والمدافع والرخام الإيطالي الفاخر في قاع البحر، ويعتقد أنها كانت ستستخدم في بناء منازل فاخرة.