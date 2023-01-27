ضربة روسية للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني
أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة افشال عملية نقل الأسلحة الأوكرانية إلى الجبهة بما في ذلك أسلحة "الناتو" اثر الضربة الجوية التي تعرضت لها القوات الأوكرانية .. مشيرة إلى أن القوات الروسية ضربت جميع الأهداف.
وقالت الوزارة في بيان لها شنت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية ضخمة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، وكذلك طائرات بدون طيار، على منشآت نظم الطاقة التي كفلت عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا، لقد تم تحقيق أهداف الضربات الشاملة، حيث تم تدمير جميع الأهداف".
وأوضحت انه نتيجة الضربة، تعطل نقل الأسلحة والذخائر إلى مناطق القتال، بما في ذلك تلك التي قدمتها دول الناتو، كما تعطل عمل مرافق إنتاج المؤسسات الخاصة بإصلاح وترميم المعدات العسكرية للقوات المسلحة لأوكرانيا.
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