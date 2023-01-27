صواريخ غزة تحمل رسائل تحذير للاحتلال
اطلقت المقاومة الفلسطينية، ردا على مجزرة جنين عددا من الصواريخ صوب مستوطنات وبلدات صهيونية جنوبي الكيان.
وذكرت وسائل إعلام الكيان الصهيوني اليوم إن ثلاثة صواريخ أطلقت على مستوطنة إشكول بغلاف غزة.
كما أطلقت المقاومة صواريخ على بلدتي سديروت وكفار عزة.
وفي محاولة للتصدي لصواريخ المقاومة أطلقت القبة الحديدية عددا من الصواريخ الاعتراضية.
وقال جيش العدو في بيان: خلال الغارة التي شنها الجيش على قطاع غزة تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من القطاع نحو الكيان الصهيوني حيث اعترضت القبة الحديدية إحداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة والثالثة داخل القطاع.
وفي وقت سابق الليلة الماضية أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق صاروخين على الأقل من قطاع غزة على عسقلان جنوبي الكيان الصهيوني ، زاعمة أن القبة الحديدية نجحت باعتراضهما.
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