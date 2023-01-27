العالم اليوم - المعدن الأصفر أسير نطاق ضيق وسط ترقب لقرارات الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 03:22 مساءً - استقرت أسعار الذهب، الجمعة، إذ تنظر الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأميركية القوية على أنها دافع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الحذر قبل بيانات التضخم واجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل حد من تراجع الذهب.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في شركة "سي.إم.سي ماركتس" إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة "تثير التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع معدلات الفائدة لفترة أطول على الرغم من أن التضخم بدأ يبدو أكثر اعتدالا" مما يضغط على الذهب.

تحركات الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية ليرتفع بشكل طفيف 0.02 بالمئة إلى 1930.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 12 مساء بتوقيت غرينتش، لكنه تحرك في نطاق ضيق نسبيا بعدما تراجع واحدا بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة عقب البيانات الأميركية.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1927.30دولار.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود بحلول النصف الثاني من العام سيكون معتدلا ولفترة قصيرة مقارنة بفترات ركود سابقة بسبب قوة سوق العمل بصورة غير معتادة.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل جاذبية.

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل والذي سيستمر على مدى يومين ويتوقعون زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.72 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1009.38 دولار، وخسر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1668.69 دولار.