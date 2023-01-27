العالم اليوم - فيديو.. جهاز الصراف الآلي تغلب على سارقين.. ماذا حدث؟

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. جهاز الصراف الآلي تغلب على سارقين.. ماذا حدث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 02:22 مساءً - اقتحم لصان محطة وقود في ولاية واشنطن الأميركية لسرقة النقود فيها، لكنهما بعد محاولات مستميتة فشلا في الأمر مما يثير الاستغراب، في حادثة وثقتها الكاميرات

وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم في ولاية واشنطن أن لصين اقتحما محطة وقود فجر الـ17 من يناير الجاري.

وأضافت أنهما حاولا سرقة الأموال الموجودة في ماكينة الصراف الآلي "آي تي أم" داخل متجر البقالة الملحق بمحطة الوقود التي بدت خالية وقت الجريمة.

وتمكن اللصان من انتزاع الماكينة من مكانها، ووضعوها خارجا.

وبينت لقطات كاميرا المراقبة المثبة في المحطة أن اللصين قاما بخلع باب المتجر عبر ربط بحبل ومده إلى السيارة التي ما إن تحركت قليلا حتى فتح مع بعض الأضرار التي لحقت به.

وبعدها اقتحم أحد اللصين المتجر وانتزع ماكينة الصراف الآلي من مكانها.

وبدا أن الأمور تسير لصالح المجرمين لكن ما حدث خلاف ذلك.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة ماكينة الصراف الآلي منزوعة من مكانها ملقاة على أرضية محطة الوقود، حيث حاول اللصان عبر سيارة دفع رباعي تحطيمها بغية فتحها وسرقة ما بداخلها.

واستمرت المحاولات لمدة 5 دقائق، وبعدها لاذ اللصان اللذان كان يرتديان القبعات بالفرار من المكان.

وتقول الشرطة الأميركية إن اللصين لا يزالان طليقين، مشيرة إلى أن السيارة التي اُستخدمت في الهجوم سُرقت قبيل اقتحام محطة الوقود ووجدتها مهجورة في الغابة.