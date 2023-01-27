العالم اليوم - اقتصاد إسبانيا يسجل نموا فاق التوقعات المحلية والدولية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 02:22 مساءً - أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما بأسرع من المتوقع بنسبة 5.5 بالمئة خلال عام 2022.

وأضافت البيانات التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء أن ذلك النمو القوي تجاوز التوقعات المحلية والإقليمية والدولية لافتة إلى أن التوقعات الرسمية للحكومة الإسبانية وقفت عند 4.4 بالمئة، بينما وقفت توقعات البنك المركزي الإسباني وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 4.5 بالمئة.

وأوضحت أن الاقتصاد الإسباني تجنب الانكماش في نهاية العام الماضي محققا نموا قدره 0.2 بالمئة في الربع الأخير بعد نموه بواقع 0.1 بالمئة في الربع الثالث.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 0.1 بالمئة على أساس فصلي و 2.2 بالمئة على أساس سنوي.

ونقل التلفزيون الإسباني الرسمي عن مصادر في وزارة الاقتصاد الإسبانية القول إن تلك البيانات تظهر أن "الاقتصاد الإسباني أظهر على الرغم من الظروف الدولية وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا قوة ومرونة كبيرتين".

وتشير التوقعات المحلية والإقليمية إلى ان الاقتصاد الإسباني سيتباطأ إلى ما يتراوح بين 1 و1.3 بالمئة في نهاية العام الجاري.

تتوقع مدريد أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 بالمئة في عام 2023، على الرغم من توقع العديد من المحللين تباطؤًا أكثر حدة.