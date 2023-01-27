جدة - نرمين السيد - وقالت الخدمة الصحفية للحكومة فى بيان نشر على موقعها على الإنترنت، اليوم الجمعة، وفقا لمرسوم وقعه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، فإن اللائحة الجديدة تقترح "زيادة حصة تصدير نترات الأمونيا بمقدار 375 ألف طن وكبريتات الأمونيوم والفوسفات بمقدار 102 ألف طن"، بحسب وكالة تاس الروسية.
وقال مجلس الوزراء، إن القرار الذى جرى اتخاذه سيمكن منتجى الأسمدة المعدنية من تصدير المخزون المتبقى بشرط تلبية طلبات السوق المحلية بالكامل.
وفى الوقت ذاته، سيتجاوز الحجم الإجمالى لحصة التصدير 12 مليون طن، فيما أشارت الحكومة إلى أن الحصص لا تغطى إمدادات الأسمدة لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن زيادة حصص تصدير الأسمدة المعدنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.