روسيا تعلن زيادة حصص تصدير الأسمدة المعدنية

جدة - نرمين السيد - وقالت الخدمة الصحفية للحكومة فى بيان نشر على موقعها على الإنترنت، اليوم الجمعة، وفقا لمرسوم وقعه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، فإن اللائحة الجديدة تقترح "زيادة حصة تصدير نترات الأمونيا بمقدار 375 ألف طن وكبريتات الأمونيوم والفوسفات بمقدار 102 ألف طن"، بحسب وكالة تاس الروسية.

وقال مجلس الوزراء، إن القرار الذى جرى اتخاذه سيمكن منتجى الأسمدة المعدنية من تصدير المخزون المتبقى بشرط تلبية طلبات السوق المحلية بالكامل.

وفى الوقت ذاته، سيتجاوز الحجم الإجمالى لحصة التصدير 12 مليون طن، فيما أشارت الحكومة إلى أن الحصص لا تغطى إمدادات الأسمدة لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.