السعودية ترأس اجتماع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الجمعة أن هذا الاجتماع، الذى رأسه مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل، ناقش مفاوضات المراجعة الثامنة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما استعرض إنجازات المركز الأممى بين عامى 2011 ـ 2022 والذى يهدف إلى بناء قدرات الدول الأعضاء فى مجال مكافحة الإرهاب.

شارك فى هذا الاجتماع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، وميسرى المراجعة الثامنة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب والمندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة السفير روبرت راى.