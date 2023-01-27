بوتين يوقع اتفاقية تسمح للأجانب حاملى تأشيرة بيلاروسيا بدخول البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر الكرملين، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الاتفاقية تسمح للأجانب وعديمى الجنسية فى الحق لدخول والمغادرة والإقامة والعبور عبر أراضى بيلاروس وروسيا على أساس تأشيرة من إحدى الدولتين أو وثائق إثبات الشخصية المعتمدة.
وأوضح أن الاتفاقية تحدد شروط هذه الزيارات ونظام عمل المؤسسات ذات العلاقة فى الدولتين، بما فى ذلك تبادل المعلومات، لافتا إلى أن الاتفاقية سوف تظل سارية المفعول حتى يقوم أى من الطرفين، بإخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته فى وقف عملها.
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