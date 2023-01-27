موسكو: مئات المتطوعين يرغبون فى الانضمام إلى منظمة الذئاب القيصرية

جدة - نرمين السيد - صرح رئيس قسم التنمية البشرية فى منظمة "الذئاب القيصرية" الروسية المرابطة فى دونيتسك، فلاديمير ماتفيتشوك،بأن مئات المتطوعين من الخبراء العسكريين التقنيين العاملين فى دونباس أعربوا عن رغبتهم فى الانضمام إلى المنظمة.





وقال ماتفيتشوك فى تصريح لوكالة أنباء "نوفوستى" اليوم الجمعة: "استنادا لمئات من استمارات الالتحاق المقدمة إلى المنظمة، فإن خبراء عسكريين تقنيين يرغبون فى الانضمام إلينا".

وأضاف:"أن مركزنا العلمى والتقنى يعالج حاليا مئات الاستبيانات من المتطوعين المتخصصين العسكريين والتقنيين".

يُذكر أنه تم إنشاء هذه المنظمة بمبادرة من المدير السابق لوكالة الفضاء الروسية، دميترى روجوزين، الذى يترأس هذه المنظمة. وتُقدم المنظمة، بحسب وسائل إعلام روسية، المساعدة الفنية العسكرية لقوات جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك.

وكان روجوزين قد أعلن مؤخرا أن المركز العلمى والتقنى "الذئاب القيصرية"يوفر فرصة خاصة للمطورين أو لفرق من مطورى بعض مؤسسات الدولة، المتحمسين والمستعدين لتقديم اختراعاتهم الخاصة لإجراء اختبارات ميدانية واسعة النطاق لما يقدمونه من اختراعات بالقرب من خطوط المواجهة فى أوكرانيا.