سفارة موسكو بأمريكا: سوق روسيا لا تزال جاذبة للمستثمرين الأجانب

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة، فى تعليقها على عقوبات واشنطن الجديدة ضد روسيا، إنه على الرغم من القيود التى تفرضها الإدارة الأمريكية، إلا أن السوق الروسية لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.





وأضافت السفارة فى بيان على الرغم من كل العقوبات، لا تزال سوقنا جذابة للمستثمرين الأجانب.. إنها تتكيف مع الظروف الجديد، كانت روسيا ولا تزال منفتحة على إقامة اتصالات تجارية، ولكن فقط على أساس نهج صادق مع الحفاظ على السوق وظروف تنافسية لممارسة الأعمال التجارية، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وبحسب البيان، فإن العقوبات ضد روسيا تؤثر فى المقام الأول على الشركات الأجنبية.

وقالت السفارة إن روسيا تقاوم بنجاح محاولات فرض خط سلوك اختارته الولايات المتحدة، مثل هذه اختبارات الإجهاد ليست جديدة علينا.. نحن مقتنعون بأن رواد الأعمال الأجانب والشركات التجارية هم أول من يعانى من التوسع المستمر فى الإجراءات التقييدية، وتتقلص باستمرار فرص مواصلة التعاون متبادل المنفعة مع الشركاء الروس.

وتابع البيان تواصل الولايات المتحدة التلويح بتهديداتها غير المشروعة بفرض عقوبات، وتم الإعلان عن جزء آخر من القيود المفروضة على روسيا فى 26 يناير مع كل موجة جديدة من الحواجز الاقتصادية، يصبح عدم كفاءة وعبثية هذا النهج أكثر وضوحا.