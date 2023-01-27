الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين فى باراجواى

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أدرج أربعة كيانات يسيطر عليها كارتيس فى قائمته السوداء، متهما كارتيس بالمشاركة فى أنشطة فساد قبل وأثناء وبعد فترة رئاسته، زاعمة أن أساس حياته المهنية اعتمد على وسائل فاسدة للنجاح، بينما اتهمت فيلاسكيز بالتدخل فى الإجراءات القانونية لحماية نفسه وشركائه المجرمين من التحقيق.
وأوضحت أن كلا من كارتيس وفيلاسكيز تربطهما صلات بأعضاء فى جماعة حزب الله اللبنانية التى تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، مشيرة إلى أن حزب الله نظم فعاليات على نحو منتظم لتبادل الهدايا والرشاوى فى باراجواى التى تضم جالية لبنانية كبيرة، مبينة أن العقوبات تعنى حظر جميع ممتلكات ومصالح كارتيس وفيلاسكيز فى الولايات المتحدة.
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