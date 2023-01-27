روسيا وإريتريا تدرسان الاستخدام اللوجيستى لميناء ومطار مصوع

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، فى مؤتمر صحفى عقب محادثاته مع نظيره الإريترى، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الجانب الإريترى مهتم بهذا الموضوع، ونحن مستعدون للمساعدة، مشيرا إلى تشكيل آلية مشتركة بين الدولتين للتشاور فى مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، وسيتم بحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بما فى ذلك فى الزراعة والاتصالات والتعدين والطاقة.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة لحماية هذا التعاون من العقوبات الغربية غير الشرعية، لافتا إلى أن الدولتين، ستعملان على تعزيز الإطار القانونى للعلاقات الثنائية وتسريع توقيع عدد من الوثائق، بما فى ذلك مذكرة حول التعاون الثقافى، واتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية.

ولفت وزير الخارجية الروسى إلى أنه سيتم تخصيص 22 منحة دراسية قابلة للزيادة من أجل دراسة الطلاب الإريتريين فى موسكو.