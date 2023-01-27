اليابان تقرر توقيع عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى بيان لها: "يأتى هذا بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا"، متابعة: "36 فردا و52 مؤسسة روسية إلى قوائم العقوبات، والتى تشمل تجميد الأصول ومنع التصدير، وضمت القوائم دبلوماسيين وضباط جيش ورجال أعمال وشركات وأفراد آخرين من روسيا".
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن اليابان فرضت، حتى الآن عدة مجموعات من العقوبات ضد روسيا؛ بسبب الأزمة الأوكرانية، والتى تستهدف أكثر من 900 من الأفراد وأكثر من 50 كيانا.
وقامت طوكيو، فى هذا الإطار، بتجميد أصول عدة بنوك روسية، بالإضافة إلى نحو 40 منظمة وشركة روسية.
وقررت اليابان أنه أثناء توليها رئاسة مجموعة السبع فى عام 2023، ستركز على القيود المفروضة على روسيا وعلى دعم أوكرانيا
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