قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية حول هذه المدينة

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، فى تقرير نشرته، أمس الخميس، أن فريقها الإعلامى شاهد إطلاق نار مباشر كثيف من المواقع الأوكرانية ضد منحدرات تلال غرب باخموت، حيث وُجِّهَت أغلب هذه النيران على ما يبدو ضد وحدات القوات الروسية المتمركزة فى جنوب وشمال المدينة".

وذكرت القناة الأمريكية فى تقريرها أيضاً أن وحدات تابعة لمجموعة فاجنر الروسية تحاول على ما يبدو التقدم من الجانبين، فى محاولة لتطويق المدينة التى بقى بها 6 آلاف مدنى.