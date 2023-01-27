جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، فى تقرير نشرته، أمس الخميس، أن فريقها الإعلامى شاهد إطلاق نار مباشر كثيف من المواقع الأوكرانية ضد منحدرات تلال غرب باخموت، حيث وُجِّهَت أغلب هذه النيران على ما يبدو ضد وحدات القوات الروسية المتمركزة فى جنوب وشمال المدينة".
وذكرت القناة الأمريكية فى تقريرها أيضاً أن وحدات تابعة لمجموعة فاجنر الروسية تحاول على ما يبدو التقدم من الجانبين، فى محاولة لتطويق المدينة التى بقى بها 6 آلاف مدنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية حول هذه المدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.