العالم اليوم - بنزيمة وفينيسيوس يكملان انتفاضة ريال أمام أتليتيكو بالكأس

انتم الان تتابعون خبر بنزيمة وفينيسيوس يكملان انتفاضة ريال أمام أتليتيكو بالكأس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 07:20 صباحاً - سجل كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور هدفين في الوقت الإضافي ليحول ريال مدريد تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف على 10 من لاعبي الغريم أتليتيكو مدريد وتأهل إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الخميس.

وفي ليلة شديدة البرودة بملعب سانتياغو برنابيو، الذي بيعت كل تذاكره في أول مباراة يستضيفها الريال خلال 77 يوما بعد فترة توقف بسبب كأس العالم، بدأ ريال ببطء بينما قاد أتليتيكو العديد من الهجمات المرتدة الخطيرة.

وأرسل كوكي قائد أتليتيكو مدريد تمريرة رائعة إلى ناويل مولينا الذي هرب من الرقابة الدفاعية ومرر إلى ألفارو موراتا، خريج أكاديمية ريال، ليحول الكرة إلى المرمى الخالي بالدقيقة 19.

وأهدر إيدر ميليتاو فرصة ذهبية للتعادل بالدقيقة 32 بعد تمريرة عرضية مثالية من توني كروس.

وتحسن أداء ريال مدريد بنزول داني سيبايوس بدلا من المصاب فيرلان مندي بوقت متأخر في الشوط الأول.

ومنح لاعب الوسط سيبايوس حيوية لريال الذي أصبح أكثر شراسة بعد الاستراحة.

وأضاع بنزيمة فرصتين خطيرتين كما سدد فيدريكو فالفيردي بعيدا من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك البديل رودريغو التعادل بمهارة فردية قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي حين راوغ 3 مدافعين وسدد في المرمى بإتقان.

واستفاد ريال من النقص العددي لدى جاره في معظم فترات الوقت الإضافي بعد طرد المدافع ستيفان سافيتش في الدقيقة 99 لحصوله على الانذار الثاني نتيجة عرقلة إدواردو كامافينغا.

فبعد 5 دقائق فقط مرر البديل ماركو أسينسيو تمريرة منخفضة أخفق فينيسيوس في التعامل معها لتصل إلى بنزيما الذي سدد كرة لا تصد.

وأكد فينيسيوس الانتصار قبل النهاية بمجهود فردي رائع بعد أن ركض نصف مسافة الملعب واتجهت تسديدته المنخفضة نحو الشباك.

وقال سيبايوس "تأخرنا في وقت مبكر للغاية بعد إصابة مندي وتعين على الفريق بأكمله إعادة البناء، لكننا نهضنا ولعبنا جيدا بعد الاستراحة".

وأضاف "لعبوا أفضل منا في الشوط الأول، لكن المدرب صحح الكثير من الأمور وسيطرنا على الكرة ووصلنا إلى الشباك، ثم جاءت البطاقة الحمراء وأصبح كل شيء أسهل".

واكتملت أضلاع المربع الذهبي بفوز أتليتيك بيلباو 3-1 على فالنسيا اليوم ليلتحق بريال مدريد وبرشلونة وأوساسونا.