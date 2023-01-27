حريق هائل يشعل مبنى كنيسة أثرية فى لندن بالكامل (صور)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كافح العشرات من رجال الإطفاء حريقًا فى كنيسة سانت مارك المدرجة فى قائمة التراث شمال غرب لندن الليلة الماضية.

وقالت فرقة الإطفاء فى لندن (LFB) إنه تم استدعاء 12 سيارة إطفاء وما يقرب من 80 من رجال الإطفاء لحريق فى كنيسة كنيسة سانت مارك فى هاميلتون تيراس فى سانت جون وود.

وأضافت أن الحريق تسبب فى اشتعال المبنى المكون من طابقين بالكامل، وطُلب من السكان إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة بسبب كمية الدخان الكبيرة التى يتم إنتاجها.

وأوضحت "LFB" أنها تستخدم ثلاثة سلالم، بما فى ذلك اثنين من سلالم اللواء الجديدة التى يبلغ ارتفاعها 32 مترًا وسلم القرص الدوار الذى يبلغ ارتفاعه 64 مترًا "الأطول فى أوروبا" فى مكان الحادث كأبراج مائية، لإيصال المياه إلى المبنى خارجيًا.

يسرد صندوق الكنائس الوطنى كنيسة سانت مارك ككنيسة فيكتورية من الدرجة الثانية، تحتوى على فسيفساء "مذهلة" لعائلة سالفياتى بالإضافة إلى أرضيات رخامية مزخرفة للغاية.

تقع الكنيسة الأنجليكانية بالقرب من استوديوهات آبى رود وملعب لوردز للكريكيت، ولها روابط للمؤلف لويس كارول وابن الملكة فيكتوريا الأمير ليوبولد.

يصفها الصندوق بأنه "كنز معمارى وتاريخى"، انتهى بناؤه بين عامى 1846 و 1847 على الطراز القوطى لتصميم المهندس المعمارى توماس كوندى جونيور.