العالم اليوم - قصف إسرائيلي على غزة إثر إطلاق صواريخ من القطاع

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 06:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة الجمعة بعد إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان إن القوات الإسرائيلية "تقصف حاليا قطاع غزة". من جهتها قالت مصادر أمنية في غزة لوكالة فرانس برس إن 15 غارة نفذت من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأكد مراسلنا بتجدد إطلاق رشقات صاروخية من غزة بينما تواصل القبة الحديدية محاولات الاعتراض. وأكد أن مقاتلات إسرائيلية قصفت موقعاً عسكرياً وسط قطاع غزة.

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