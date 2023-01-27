وزيرة الخارجية الألمانية تواجه انتقادات حادة.. اعرف السبب

ووفقًا لصحيفة "دير شبيجل" الألمانية، كانت أنالينا بيربوك ترد على انتقادات فى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فى ستراسبورج بأن ألمانيا لم تتصرف بالسرعة الكافية لإرسال الدبابات إلى أوكرانيا.
قالت: "نعم، علينا بذل المزيد للدفاع عن أوكرانيا. نعم، علينا أن نفعل المزيد أيضًا بشأن الدبابات ... لكن الجزء الأهم والأهم هو أننا نفعل ذلك معًا وأننا لا نلعب لعبة اللوم فى أوروبا، لأننا نخوض حربًا ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض".
وسارعت وزارة العدل فى ألمانيا إلى رفض التعليق قائلة: "بموجب القانون الدولى، من الواضح أن أى شخص يدعم دولة فى الدفاع عن نفسها لا يصبح طرفًا متحاربًا".
وأضافت وزارة العدل الألمانية: أوكرانيا لديها الحق فى الدفاع عن النفس ضد العدوان الروسى. ألمانيا لا تصبح طرفًا متحاربًا حتى مع تزويدها بالأسلحة الثقيلة ".
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