وزير الخارجية الفلسطينى يدعو المجتمع الدولى لتوفير الحماية لمواطنى بلاده

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء ذلك خلال استقباله، أمس الخميس، بمقر الوزارة فى رام الله، المبعوث السويسرى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وولفجانج أماديوس والوفد المرافق له، حيث أطلعه على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
بحث الجانبان -خلال اللقاء- سبل التعاون على المستوى الدولى، وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
ووضع المالكى المبعوث السويسرى فى صورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطينى، والتى تتمثل بالقتل اليومى وعدوانها الأخير والمتواصل على جنين ومخيمها.
وأشار إلى أن جرائم الاحتلال هى تصعيد إسرائيلى رسمى خطير، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستعرّض الشعب الفلسطينى إلى مزيد من البؤس والمعاناة وإراقة الدماء والدخول فى دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
ودعا وزير الخارجية الفلسطينى سويسرا للاعتراف بدولة فلسطين ودعم السلام القائم على حل الدولتين والمتسق مع قواعد القانون الدولى.
من جانبه، أكد أماديوس موقف سويسرا الداعم للقضية الفلسطينية بالتوافق مع القانون الدولى من حيث التصويت فى منظمات الأمم المتحدة، ومساهماتها فى دعم المجال التنموى فى فلسطين، كذلك دعم الشباب الفلسطينى وخلق فرص عمل، لما فى ذلك من انعكاس على ازدهار الاقتصاد الفلسطينى.
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