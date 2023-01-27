اقتراع لسحب الثقة من الحكومة اليونانية (تفاصيل صادمة)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك على خلفية اتهامات لحقت بحكومة يمين الوسط فى اليونان، بالتجسس على سياسيين معارضين وصحفيين ورجال أعمال.

أكد تسيبراس أنه قدم الاقتراح "للدفاع عن الديمقراطية والشفافية والعدالة"، مضيفًا أن ميتسوتاكيس "سيضطر للحضور إلى البرلمان - حتى لو كان يريد الهرب باستمرار - لإعطاء تفسيرات، ولتحمل المسؤولية، وللإجابة على الأسئلة".

ووفقًا وكالة أنباء (ذا جريك ريبورتر) اليونانية، قال تسيبراس، إن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لا يمكنه الاستمرار فى منصبه بعد تقديم دليل فى البرلمان على أن أجهزة المخابرات اليونانية كانت تتنصت على هاتف وزير الطاقة السابق كوستيس هاتزيداكيس وكبار مسؤولى الدفاع بالدولة؛ بمن فيهم رئيس الأركان العامة كونستانتينوس فلوروس ورئيس الأركان العامة للقوات البرية شارالامبوس لالوسيس والمدير العام للمديرية العامة للاستثمارات الدفاعية والتسليح ثيودوروس لاجيوس.

وسيجرى التصويت بعد مناقشة استمرت ثلاثة أيام فى البرلمان بدأت مساء الأربعاء.

وتقول وسائل إعلام يونانية إنه حتى لو أجبر ميتسوتاكيس على مواجهة زملائه فى البرلمان أخيرًا بشأن الفضيحة، فمن غير المتوقع أن تتم الموافقة على الاقتراح، حيث يتمتع حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم (حزب الشعب الأوروبي) بأغلبية مريحة مع 156 مقعدًا من أصل 300 مقعدًا فى البرلمان.

وتأتى هذه الخطوة قبل الانتخابات اليونانية المزمع إجراؤها فى وقت لاحق من هذا العام.