إحباط 18 محاولة هجرة غير شرعية بتونس

جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أنَّ وحدات الحرس الوطنى التابعة للمنطقة البحرية بنابل إقليم الحرس البحرى بالساحل ومركز الحرس البحرى بالشابة التابع للمنطقة البحرية بالمهدية إقليم الحرس البحرى بالوسط ومنطقة الحرس الوطنى بمنزل تميم إقليم الحرس الوطنى بنابل تمكنت من ضبطت 18 شخصا من بينهم 4 من جنسيات أجنبية مختلفة والبقية تونسيين كانوا بصدد التحضير للإبحار خلسة باتجاه إيطاليا.

وأضاف أن الإدارة العامة للحرس الوطنى تقاوم الظاهرة وتتصدى لكافة عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة مشيرا إلى أن النيابة العامة أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وفى سياق متصل، تفقد المدير العام آمر الحرس الوطنى والمدير العام لحرس الحدود بعض الوسائل والمعدات البحرية والبرية المتحصل عليها فى إطار التعاون الدولى لمقاومة الهجرة غير الشرعية ومتابعة جاهزية وحدات حرس السواحل.