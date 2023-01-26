مراسل القاهرة الإخبارية: شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بشاشة القاهرة الإخبارية: «حسب الخبراء فإنه سيحل بمنتصف هذا العام، وربما بحلول شهر يونيو تقريبا، لكن التوقعات تقول إن هذا الركود لن يكون ركودا حادا، ولكن سيكون فى المستويات الطبيعية، وكذلك من المتوقع أن يكون معدل النمو فى الربع الأول من العام الحالى، وسيكون أقل مما كان عليه فى الفترة من أكتوبر لديسمبر عام 2022، والتى سجل فيها النمو الأمريكى نسبة 2.9% انخفاضا عن الربع الثالث من عام 2020».
وتابع: «الكل يستعد لهذا الركود بشكل أو بآخر، والبنك المركزى بعد أن كان هناك تفاؤل كبير بأن يتم العودة مرة أخرى إلى مسار تقليل أسعار الفائدة أو على الأقل تثبيت أسعار الفائدة أصبح النقاش والجدل الآن عن زيادة أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس».
وأوضح: «من المتوقع أن يزيد البنك المركزى الأمريكى فى اجتماع يوم 31 من الشهر الجارى مرة أخرى بـ50 نقطة أساس؛ لكن المستثمرين لديهم بعض الأمل أن يعيد البنك تفكيره ليزيد أسعار الفائدة 25 نقطة فقط».
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