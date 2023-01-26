مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا تريد أن يعترف الغرب بشروط الأمر الواقع

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الشىء الوحيد الذى يوقف العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا حسب التصريحات الروسية، هو فقط تحقيق الأهداف التى أعلنت عنها موسكو فى 24 فبراير الماضى عبر الحوار والمفاوضات.





وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية: "روسيا تريد أن يعترف الغرب والسلطات الأوكرانية بشروط الأمر الواقع أى أن أراضى المقاطعات الأربعة أراضى روسية وأراضى القرم أراضى روسية، وهى جزء لا يتجزأ من أراضى روسيا، كما تريد موسكو أن تكون أوكرانيا دولة حيادية لا تسمح للناتو بالوصول لأراضيها، ولا تشكل أوكرانيا خطرا على الثقافة الروسية وروسيا، ولا تهدد مصالح المواطن الروسى". وتابع: "فى حال استطاعت موسكو تحقيق هذه الأهداف عبر المفاوضات حينها ستوقف العلمية العسكرية، لكن دون تحقيق هذه الأهداف من غير الممكن أن توقف العملية العسكرية، وهذه هى التصريحات الروسية الرسمية، وفى ظل الخطوات الغربية ولا سيما الغربية والألمانية بتسلم دبابات ليوبارد للقوات الأوكرانية لا يبشر بإمكانية وقف النزاع فى المستقبل".

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