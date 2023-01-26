السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو ”لين تراسي” تتسلم عملها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 09:29 مساءً - أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا، اليوم /الخميس/، وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لين تراسي إلى موسكو، وتسلم منصبها الجديد.

وهنأت السفارة - في منشور بثته عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" - تراسي على استلام مهام منصبها الجديد في موسكو، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف صرح - في وقت سابق - بأن السفير الروسي في أمريكا أناتولي أنتونوف اجتمع مع تراسي، أمس الأول الثلاثاء في واشنطن، موضحًا أن المحادثات بينهما تركزت على الجوانب الإشكالية في العلاقات الروسية الأمريكية التي قد تستمر آثارها مع ولاية تراسي.

وشدد ريابكوف على أنه حتى الآن لم يكن ممكنا إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الإشكالية التي تشهدها العلاقات بين موسكو وواشنطن.

جدير بالذكر أن تراسي هي دبلوماسية أمريكية محترفة. تقلدت منصب مبعوثة الولإيات المتحدة إلى أرمينيا منذ عام 2019. وفي آواخر نوفمبر الماضي، أكدت في إحدى جلسات مجلس الشيوخ أنها تشارك سياسة واشنطن ضد موسكو وتؤيد فرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا.