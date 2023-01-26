«القاهرة الإخبارية»: كييف تحذر من هجمات صاروخية روسية جديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: «تأهب فى معظم المدن الأوكرانية، صافرات الإنذار تدوى فى مختلف المناطق، مطالبات للسكان بالاحتماء بالملاجئ تحسبا لهجوم صاروخى روسى شامل جوا وبحرا».

وأضاف: «شركة الكهرباء الرئيسية فى العاصمة كييف من جهتها أعلنت قطعا طارئا للكهرباء فى عدد من المناطق المحيطة فى أوديسا ودنيبرو، لم يمض وقت على هذه التحذيرات حتى بدأت القوات الروسية فى شن هجماتها عبر طائرات مسيرة استهدفت مناطق وسط العاصمة كييف؛ إلا أن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطتها جميعا وفقا لبيان الجيش الأوكرانى».

وتابع: «مصادر محلية فى كييف أعلنت رصد عدد من الصواريخ الروسية محذرة من مزيد من هذه الصواريخ فى شتى الأراضى الأوكرانية».

وأوضح: «فى السياق ذاته أفادت مصادر فى دونتسيك أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع فى أطراف مدينة أوجليدار الواقعة على محور جنود دونيتسيك».

وأكد" «تصعيد روسى متوقع بحسب العديد من الخبراء بعد الإعلان خلال الساعات الماضية، عن دعم غربى لكييف بدبابات إبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية».