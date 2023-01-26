جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على حدود قطاع غزة بعد اقتحام مخيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 08:25 مساءً - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن نشر القبة الحديدية في جنوب ووسط إسرائيل، تحسّبا لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعد أحداث مخيم جنين.

جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على حدود غزة

وقالت صحيفة هآرتس العبرية :" إن الجيش الإسرائيلي يفحص إمكانية تعزيز وحدات القبة الحديدية في الجنوب خشية إطلاق صواريخ من غزة".

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسؤول أمني إسرائيلي، أكد أن الاستعدادات جارية لسيناريوهات التصعيد"، مضيفا:"قرّرنا رفع حالة التأهب ولم يستبعد أن يأتي الرد من غزة".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عملية وحشية في مخيم جنين، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين.

القبة الحديدية

وأعلنت السلطات الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن إيقاف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ابتداء من اليوم.

السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

وأرجعت القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن في بيانها، قرارها إلى قيام قوات الاحتلال بقتل 10 فلسطينيين في عملية وحشية شنها جيش الاحتلال في مخيم جنين.

وطالت السلطة الفلسطينية في بيانها مجلس الأمن الدولي، بسرعة التدخل لحماية الشعب الفلسطيني.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، إضرابا شاملا، حدادا على أرواح الفلسطينيين الـ9 الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في مختلف محافظات الضفة الغربية في بيان، "الإضراب الشامل حدادا على أرواح شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم في عدوان دموي واسع ارتكبته قوات الاحتلال على المدينة والمخيم".

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العريية بأشد العبارات عملية اقتحام مدينة ومخيم جنين التي تباشرها قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، من بينهم سيدة مسنة.

اقتحام مدينة ومخيم جنين

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط يتابع التطورات في الاراضي المحتلة بقلق بالغ، مستنكرا حالة الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية فاضحة في المعايير وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا.

وضم أبو الغيط صوته إلى السلطة الفلسطينية في مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرا أن حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم تحت قيادة حكومة يعلم الجميع توجهاتها ومخططاتها شديدة التطرف.

قتل الفلسطينيين فى جنين

واعتبر أبو الغيط أن الصمت على اقتحام المناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين على هذا النحو المشين الذي نشهده في جنين يهدد بتفجير الاوضاع في الاراضي المحتلة واطلاق العنان لدائرة جهنمية من العنف.