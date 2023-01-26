الخارجية الأمريكية تستبعد وصول دبابات ”أبرامز” في الربيع إلى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 08:25 مساءً - صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الوقت الكافي لإرسال دباباتها إلى أوكرانيا بحلول الربيع، حيث من المتوقع أن تشتد الأعمال القتالية.

وقالت نولاند في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس 26 يناير، "أبرامز، كما تعلمون، دبابة معقدة للغاية وتتطلب الكثير من التدريب".

بغض النظر عن أننا وافقنا عليها (على إرسالها) ليلة أمس، فسيستغرق الأمر بعض الوقت لإيصالها إلى ساحة المعركة، لن تكون هناك في هجوم الربيع.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".

وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".

وذكر البيت الأبيض أن "تسليم دبابات أبرامز قد يستغرق شهورا، والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ العمل على برنامج لتدريب الأوكرانيين على استخدامها".