مسار لـ«القاهرة الإخبارية»: أغلب القوى السودانية وافقت على الدعوة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالله مسار، رئيس حزب الأمة الوطنى السودانى، ونائب رئيس الحراك الوطنى، إن الدعوة التى وجهتها مصر للقوى السياسية السودانية وافق عاليها 90% من القوى السياسية والمعترضين عليها الحرية والتغيير المركزى، وهم لديهم شراكات مع آخرين سواء الرباعية أو فولكر.





وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنهم يظنون أننا إذا توجهنا إلى مصر سنصل إلى برنامج وطنى يقود البلاد، لذلك فهم يعارضون هذه الدعوة لكنهم سيشاركون فيها، لأن اعتراضهم مجرد مناورة. وتابع: «هذه الجماعة المعترضة لديهم مصالح خاصة فى مصر، ولديهم بيوت وشقق وتجارة بمصر، وإذا طردوا من السودان اليوم سيسافرون إلى مصر، ولن تستقبلهم أمريكا أو السعودية أو الإمارات، وهم يريدون أن توجه الدعوة إلى الأحزاب وليس من خلال كتل، لذلك تحدث المناورة من هنا، كما أنهم إذا توجهوا للقاهرة لن يستطيعوا إقناع الآخرين ببرنامجهم، ولديهم مصلحة فى الوضع الحالى لأنه يبعد السودانيين جميعا ويبقيهم وحدهم حاكمين فى البلاد».

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