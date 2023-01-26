العالم اليوم - إنفوغرافيك.. تعرف على الدبابة الأميركية "إم 1 أبرامز"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 08:18 مساءً - تعتبر دبابة "إم 1أبرامز" الأميركية واحدة من بين أقوى الدبابات في العالم، من حيث التسليح والتدريع، غير أنها واحدة من أثقل دبابات القتال الرئيسية بالعالم، إذ يزيد وزنها على 60 طنا.

وبحسب مجلة "فورين بوليسي" تتميز الدبابة الأميركية بدرعها السميك وحركتها السريعة، وهي ذات مدفع من عيار 120 مليمترا، فضلا عن أنها مزودة برشاشين قادرين على إطلاق آلاف الرصاصات.

واعتبرت أن هذه المواصفات كلها تجعل من الدبابة أداة هجومية لا تقدر بثمن.

وبوسع هذه الدبابة العمل في ساحات القتال على الرغم من إطلاق العدو النيران لتدمير المركبات المدرعة، كما أنها قادرة على تجاوز العقبات الخرسانية، أي العوائق التي تعترض طريق الأوكرانيين هذا العام ضد القوات الروسية نحو شبه جزيرة القرم ودونباس.

دخلت دبابة "إم 1 أبرامز" الخدمة في الجيش الأميركي منذ العام 1980، وتعتبر الجيل الثالث من الدبابات القتالية الأميركية، كما أنها تعد العمود الفقري للجيش الأميركي، وفقا لمجلة نيوزويك الأميركية.

ومنذ دخولها الخدمة، صنع منها أكثر من 10 آلاف و700 وحدة من مختلف النسخ.

وجرى إدخال تحديثات عديدة عليها طوال العقود الماضية.

الحركة والتسليح

النسخة "إم 1 إيه سيب" من دبابة "أبرامز" تقدر سرعتها القصوى بنحو 68 كيلومترا في الساعة.

يتراوح وزنها بين 69.5 و73.3 طنا.

قوة محركها 1500 حصان.

تعمل في أميركا بوقود الطائرات.

مدى سيرها الأقصى 425 كيلومترا.

عدد أفراد الطاقم 4 أفراد، بمن فيهم قائد الدبابة.

القوة النارية والحماية

نسخة "إم 1 إيه سيب" منها مجهزة بمدفع عيار 120 مليمترا.

3 رشاشات، واحد عيار 12.7 مليمترا، واثنان بعيار 7.62 مليمترات.

المدى الفعال لمدفعها 4 كيلومترات.

تحمل 40 قذيفة عيار 120 مليمترا وأكثر من 11 ألف طلقة رشاش.

الحماية: من بينم المواد المستخدمة في الحماية اليورانيوم المنضب في الهيكل والبرج.

أبرز السلبيات والإيجابيات