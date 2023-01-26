عبدالله مسار لـ«القاهرة الإخبارية»: الاتفاق الإطارى مات سريريا

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالله مسار، رئيس حزب الأمة الوطنى السودانى، ونائب رئيس الحراك الوطنى، إن الاتفاق الإطارى مات وهو الآن فى وضع الموت السريرى وفى الانعاش لأن أغلب القوى السياسية عارضته.





وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن البديل للاتفاق الإطارى يأتى باجتماع القوى السياسية المؤثرة فى الساحة لمناقشة الاتفاق الإطارى وحذف ما لا يفيد، والاتفاق على شكل الفترة الانتقالية وكيف تدار للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح: «لن تستطيع تمرير الاتفاق الإطارى داخل السودان إلا إذا كان الكل معه، لذلك فلابد أن تجلس مع القوى السياسية وإلا فستجد مقاومة كبيرة من الشعب وستسقط تلقائيا».

وتابع رئيس حزب الأمة الوطنى السودانى، أن تحالف الحراك الوطنى به نحو 13 حزبا ويشمل الطرق الصوفية والإدارة الأهلية ومجموعات من التيارات الوطنية وهو عدد ضخم، وجميعه من الريف سواء النيل الأزرق والشرق والشمال ودارفور فهو منتشر وأغلب قياداته من خارج الخرطوم، وأغلبهم لديهم خبرات كثيرة، وجزء منها شارك فى الحركات المسلحة وجاهزون فى أى وقت للحوار.